Uomini e donne anticipazioni: GIACOMO, ultima esterna con Carolina e Martina (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri a Uomini e donne abbiamo assistito alla scelta di Massimiliano, che, rispettando i pronostici della vigilia, ha deciso di uscire insieme a Vanessa. Diversa la situazione del trono di GIACOMO Czerny, ancora parecchio indeciso tra Carolina e Martina. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 13 maggio: Massimiliano e Vanessa, inizio di un amore GIACOMO ha deciso di viversi un’ultima esterna sia con Carolina che con Martina, in modo da poter valutare al meglio le esperienza vissute con l’una e con l’altra. Insieme a Carolina trascorre una piacevole serata a lume di candela durante la quale la donna gli rivela di essere pronta anche per un no, avendo vissuto con lui una ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri aabbiamo assistito alla scelta di Massimiliano, che, rispettando i pronostici della vigilia, ha deciso di uscire insieme a Vanessa. Diversa la situazione del trono diCzerny, ancora parecchio indeciso tra. Leggi anche:oggi, 13 maggio: Massimiliano e Vanessa, inizio di un amoreha deciso di viversi un’sia conche con, in modo da poter valutare al meglio le esperienza vissute con l’una e con l’altra. Insieme atrascorre una piacevole serata a lume di candela durante la quale la donna gli rivela di essere pronta anche per un no, avendo vissuto con lui una ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - FPaoluzzi : RT @matteosalvinimi: La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani e… - LaviniaBLR : Vogliono fare gli uomini e prendono ormoni perché non si sentono a loro agio nel corpo femminile e ok è un diritto… -