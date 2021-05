UNO WEEKEND, BEPPE CONVERTINI A BUBINOBLOG: “MUSICA, ALLEGRIA E L’ITALIA DEI MERCATI” (Di venerdì 14 maggio 2021) BEPPE CONVERTINI torna su BUBINOBLOG per presentare Uno WEEKEND, il nuovo programma di Rai1 che darà la sveglia al pubblico nei mesi estivi. Assieme alla splendida Anna Falchi, si parlerà delL’ITALIA dei MERCATI che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. È questo il clima che Uno WEEKEND porterà in scena il sabato dalle ore 08.30 alle 10.30 e la domenica dalle ore 08.20 alle 09.30 a partire dal 3 luglio su Rai 1 con la conduzione di Anna Falchi e BEPPE CONVERTINI. Il tutto per ridare il senso di una Italia che ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 maggio 2021)torna super presentare Uno, il nuovo programma di Rai1 che darà la sveglia al pubblico nei mesi estivi. Assieme alla splendida Anna Falchi, si parlerà deldeiche ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano vestiti e banchi della frutta e verdura, casalinghi e giocattoli, alimentari e ferramenta. È questo il clima che Unoporterà in scena il sabato dalle ore 08.30 alle 10.30 e la domenica dalle ore 08.20 alle 09.30 a partire dal 3 luglio su Rai 1 con la conduzione di Anna Falchi e. Il tutto per ridare il senso di una Italia che ...

