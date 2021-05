Uno Nessuno Ognuno, il primo album da solista di Mastu Nzò (Di venerdì 14 maggio 2021) “UNO Nessuno Ognuno è un punto. La fine di un capitolo ma non del racconto. Una valle in cui riassumersi per poi iniziare una nuova scalata, una nuova avventura. E’ dove si è fermato il prima ed è da dove partirà il poi. Sono io e chi mi è accanto, è la società in cui sono immerso, è il mio estro che tenta di rompere e infine crepa l’ennesima crisalide. Essere, esserti, essersi, esserci.” Il videoclip di U.N.O. –https://youtu.be/lGrUSyOPt14– ha anticipato “Uno Nessuno Ognuno”, l’album di Mastu Nzò. I beat sono di Sam Paul Sticky, il suo alter ego “produttore”, ed il solo “Feat & Tricks” è prodotto da Alex D Prez. La voce di Kayaman fa da featuring in “Fai pe me” e “Gli occhi tuoi”, gli scratch sono di Artizhan (Franky B) in “Dicendo che lo fai” ed “Il ballo dei porci” e di DJ ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) “UNOè un punto. La fine di un capitolo ma non del racconto. Una valle in cui riassumersi per poi iniziare una nuova scalata, una nuova avventura. E’ dove si è fermato il prima ed è da dove partirà il poi. Sono io e chi mi è accanto, è la società in cui sono immerso, è il mio estro che tenta di rompere e infine crepa l’ennesima crisalide. Essere, esserti, essersi, esserci.” Il videoclip di U.N.O. –https://youtu.be/lGrUSyOPt14– ha anticipato “Uno”, l’diNzò. I beat sono di Sam Paul Sticky, il suo alter ego “produttore”, ed il solo “Feat & Tricks” è prodotto da Alex D Prez. La voce di Kayaman fa da featuring in “Fai pe me” e “Gli occhi tuoi”, gli scratch sono di Artizhan (Franky B) in “Dicendo che lo fai” ed “Il ballo dei porci” e di DJ ...

