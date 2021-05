Università | Crisanti aderisce a Trasparenza e merito | Sono la prima vittima dei baroni italiani

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il microbiologo, oggi all'Ateneo di Padova, racconta la sua storia di ricercatore nei più importanti atenei e centri d'Europa: "In Italia non mi facevano entrare nelle scuole di specializzazione, non vincevo un concorso. Il sistema universitario è marcio, nel Paese serve una...

la Repubblica

Le posizioni del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'di Padova sono ... Non credo nelle ragioni economiche", insiste, che propone un parallelismo per rendere l'...A tracciare il quadro è il virologo Andrea, che non si sbilancia su come stanno andando ...non avere impatto - evidenzia il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'...