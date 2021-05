Università: Cattolica; voto, Ateneo Studenti prima (Di venerdì 14 maggio 2021) Alle elezione degli iscritti all'Università Cattolica nelle sedi di tutta Italia (Milano, Cremona, Brescia, Piacenza, Roma e Campobasso), la lista Ateneo Studenti ha ottenuto 2 seggi su 3 nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Alle elezione degli iscritti all'nelle sedi di tutta Italia (Milano, Cremona, Brescia, Piacenza, Roma e Campobasso), la listaha ottenuto 2 seggi su 3 nel ...

Advertising

nuova_venezia : [Nordest Economia] Il candidato che succederà a Paolo Bedoni è dunque un banchiere purissimo, come Croff, nato a Ve… - EMassagli : RT @FIMCislStampa: Lavoro Agile? Vita Agile? ??Il Segretario generale #FIM R. #Benaglia spiega, in sintesi, le ragioni della ricerca sullo #… - RoIaccarino : RT @FIMCislStampa: Lavoro Agile? Vita Agile? ??Il Segretario generale #FIM R. #Benaglia spiega, in sintesi, le ragioni della ricerca sullo #… - FimTrentino : RT @FIMCislStampa: Lavoro Agile? Vita Agile? ??Il Segretario generale #FIM R. #Benaglia spiega, in sintesi, le ragioni della ricerca sullo #… - FnpCislCalabria : RT @FIMCislStampa: Lavoro Agile? Vita Agile? ??Il Segretario generale #FIM R. #Benaglia spiega, in sintesi, le ragioni della ricerca sullo #… -