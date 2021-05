Una Vita | anticipazioni dal 17 al 22 maggio | un nuovo arrivo ad Acacias

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di grandi rivolgimenti e novità a Una, come spiegano ledal 17 al 22. Innanzitutto, Liberto avrà paure che i dipinti di Maite possano scandalizzare coloro che parteciperanno all'inaugurazione della galleria, ma terrà in piedi il suo affare con la pittrice. Intanto, Camino andrà dall'artista con una valigia e le dirà che ha intenzione di partire per Parigi insieme a lei. Maite, colpita da questo gesto, deciderà di rimanere ad. In seguito, Rosina e Liberto permetteranno a Casilda di andare in vacanza. In casa Dominguez, le condizioni di Bellita miglioreranno e la donna chiederà perdono a José Miguel, Cinta e Arantxa per averli trascurati. Nel frattempo, dopo l'omicidio di Ursula, Santiago si arrabbierà con Genoveva che lo pagherà con un assegno anziché in contanti, e a ...