Una Vita anticipazioni | CINTA scopre che JULIO è suo fratello!

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come reagiràDominguez (Aroa Rodriguez) appena scoprirà cheExposito (Adrian Reyes) è il suo fratellastro? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Unanon dovranno attendere tanto tempo, visto che la ragazza apprenderà in tempi record dal fidanzato Emilio Pasamar (Josè Pastor) del legame che la lega al giovane forestiero. Leggi anche: UNApuntata di venerdì 14 e sabato 15 maggio 2021 Una, trame:è figlio di José Miguel Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete già chesi presenterà a calle Acacias e comincerà a fare a diversi abitanti del quartiere tantissime domande sulla quotidianità di José Miguel Dominguez (Manuel ...