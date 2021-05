Una gamba gli finisce nelle lame della motozappa | i vigili del fuoco la liberano poi la corsa in eliambulanza a Torrette

(Di venerdì 14 maggio 2021) FANO - Idelsono intervenuti questa mattina in via Fattori a Fano per un incidente agricolo. Un uomo per cause in fase di accertamento è rimasto incastrato con una...

Robert De Niro è tornato a New York per farsi visitare da un medico, dopo essersi fatto male a, mentre si trovava in Oklahoma per le riprese di "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese. Stando a quanto riporta il sito TMZ , il 77enne attore non si trovava sul set al momento ...Ma che la situazione in Finlandia non sia da prendere sottolo dimostra anche l'inversione a ...lettone ha condiviso la disponibilità del collega italiano Paolo Gentiloni ad aprire...L’incidente non è accaduto sul set o durante le riprese e l’attore è già tornato a New York per farsi visitare alla gamba infortunata ... nativi americani appartenenti alla Osage Nation, in una zona ...Il 77enne attore, che al momento dell'incidente non si trovava sul set, è rientrato a New York dall'Oklahoma per farsi visitare da un medico, ma per il momento non si sa l'entità dell'infortunio né co ...