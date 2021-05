Un Posto al Sole, trama 14 maggio 2021: il nuovo piano di Abbate (Di venerdì 14 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 14 maggio 2021 con Pietro Abbate che non si arrende e mette in piedi un piano diverso. Che cosa sta per accadere a Napoli? Abbate ha un nuovo piano La nuova puntata Un Posto al Sole oggi 14 maggio 2021 chiuderà la settimana con un punto interrogativo. In effetti, siamo consapevoli del fatto che Abbate e Ferri siano entrambi nei guai per la fuga di notizie che ha mandato a monte la vendita dei Cantieri. Come sappiamo i due sono in trattativa per la vendita dei Cantieri Palladini e tutto questo per una vendetta meditata da Abbate. Pietro è infatti sbucato da un passato remoto, quando Ferri era sposato ed è ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Anticipazioni Unal14con Pietroche non si arrende e mette in piedi undiverso. Che cosa sta per accadere a Napoli?ha unLa nuova puntata Unaloggi 14chiuderà la settimana con un punto interrogativo. In effetti, siamo consapevoli del fatto chee Ferri siano entrambi nei guai per la fuga di notizie che ha mandato a monte la vendita dei Cantieri. Come sappiamo i due sono in trattativa per la vendita dei Cantieri Palladini e tutto questo per una vendetta meditata da. Pietro è infatti sbucato da un passato remoto, quando Ferri era sposato ed è ...

Advertising

Analysestrategy : RT @Michele_Arnese: 'Alla Camera dei deputati il gruppo dei più assenteisti è capeggiato da Michela Vittoria Brambilla di Fi (assenze a quo… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole anticipazioni oggi 14 maggio - #Paradiso #delle #Signore #Posto - 1961Negri : @pdnetwork @SimonaMalpezzi Verissimo, ma tutti sanno che in ogni squadra c'è chi rema solo ed esclusivamente per av… -