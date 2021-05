Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 14 maggio: Franco in pericolo (Di venerdì 14 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 14 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Ferri è prossimo al fallimento. Abbate pensa a un’altra strategia. Durante una lite con Biagio, Pietro scopre una microspia. Intanto Franco continua a indagare e prosegue nelle intercettazioni, ma rischia grosso. Ferri sembra sempre più vicino alla disfatta. Pietro Abbate medita una nuova strategia. Franco, intanto, si mette Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021)“Unal”, puntata del 142021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Ferri è prossimo al fallimento. Abbate pensa a un’altra strategia. Durante una lite con Biagio, Pietro scopre una microspia. Intantocontinua a indagare e prosegue nelle intercettazioni, ma rischia grosso. Ferri sembra sempre più vicino alla disfatta. Pietro Abbate medita una nuova strategia., intanto, si mette Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

a_plazz01 : Ho sempre creduto che in Carnia piovesse piu di ogni altro posto in Europa, ma non avevo ancora iniziato a frequent… - vinoenazia : RT @boni_castellane: Dopo il trasloco del Sole da via Monterosa e i prepensionamenti si parla di tagli al Giornale per il 50% del personale… - darlo_chris : RT @EttoreBaita: Alla luce del sole è il posto giusto per ogni tipo di rapporto. - boni_castellane : Dopo il trasloco del Sole da via Monterosa e i prepensionamenti si parla di tagli al Giornale per il 50% del person… - Teleblogmag : Silvia é sempre più demoralizzata dal suo rapporto con Michele mentre qualcuno la corteggia. Roberto sempre più all… -