UN PASSO DAL CIELO 6, anticipazioni ultima puntata di giovedì 20 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) anticipazioni ottava ed puntata della fiction Un PASSO dal CIELO 6 – I guardiani, in onda giovedì 20 maggio 2021 in prima serata su Rai 1. Il titolo della puntata finale è Lacrime nella pioggia. Leggi anche: Buongiorno mamma: la fiction di Canale 5 si ispira a una storia vera, ecco quale Nonostante tutti gli sforzi fatti da Vincenzo, Francesco apprende un segreto riguardante la sua defunta moglie e destinato a distruggere in un solo colpo tutte le sue certezze! Francesco ora dovrà scegliere se fidarsi delle parole di Vincenzo e Manuela, oppure abbandonarsi alla collera e alla vendetta. Come conclusione della stagione, Francesco troverà un nuovo inizio! Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 14 maggio 2021)ottava eddella fiction Undal6 – I guardiani, in onda202021 in prima serata su Rai 1. Il titolo dellafinale è Lacrime nella pioggia. Leggi anche: Buongiorno mamma: la fiction di Canale 5 si ispira a una storia vera, ecco quale Nonostante tutti gli sforzi fatti da Vincenzo, Francesco apprende un segreto riguardante la sua defunta moglie e destinato a distruggere in un solo colpo tutte le sue certezze! Francesco ora dovrà scegliere se fidarsi delle parole di Vincenzo e Manuela, oppure abbandonarsi alla collera e alla vendetta. Come conclusione della stagione, Francesco troverà un nuovo inizio! Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Advertising

elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - stebellentani : Addio alle maschere anche al chiuso per i vaccinati. USA a un passo dal completo ritorno alla normalità - TeresaBellanova : La #riformafiscale è uno degli obiettivi indicati dal Recovery Plan del Governo Draghi ma soprattutto è un'esigenz… - miriam71514894 : RT @fatina909: ????????????? VIVO RINCHIUSO SEMPRE IN UN BOX ??? MA SORRIDO A TUTTI Io sono Masaniello e passo le mie giorna… - szibris : RT @fatina909: ????????????? VIVO RINCHIUSO SEMPRE IN UN BOX ??? MA SORRIDO A TUTTI Io sono Masaniello e passo le mie giorna… -