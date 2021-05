Un passo dal cielo 6 anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Emma? Le ipotesi (Di venerdì 14 maggio 2021) Purtroppo Francesco ha scoperto quello che mai avrebbe volito scoprire. Emma non è morta per caso, il suo non è stato un incidente. Emma è stata uccisa. E adesso ha un solo obiettivo: quello di scoprire chi ha ucciso la donna che amava, l’unica sua ragione di vita. Francesco è molto deluso da Vincenzo, che aveva scoperto prima di lui questa verità e che non gli ha detto nulla ma deve andare avanti perchè forse solo insieme al suo amico riuscirà a scoprire che cosa è successo davvero. Le anticipazioni per l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1, ci rivelano che ancora una volta Francesco e Vincenzo lavoreranno fianco a fianco per capire che cosa è successo a Emma. In questo difficile momento, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Purtroppo Francesco ha scoperto quello che mai avrebbe volito scoprire.non è morta per caso, il suo non è stato un incidente.è stata uccisa. E adesso ha un solo obiettivo: quello di scoprire chi hala donna che amava, l’unica sua ragione di vita. Francesco è molto deluso da Vincenzo, che aveva scoperto prima di lui questa verità e che non gli ha detto nulla ma deve andare avanti perchè forse solo insieme al suo amico riuscirà a scoprire che cosa è successo davvero. Leper l’di Undal6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1, ci rivelano che ancora una volta Francesco e Vincenzo lavoreranno fianco a fianco per capire che cosa è successo a. In questo difficile momento, come ...

