Un buon proporzionale per guardare al futuro Occhio a BoJo sulle università

(Di venerdì 14 maggio 2021) Al direttore - Non è passato inosservato il suo editoriale dello scorso 19 aprilepositive opportunità del sistema. Una soluzione che oggi sembra tornare a convincere il Partito democratico, dopo alcuni cambi di linea verso la direzione maggioritaria. Ilnon è la palude, ma competizione sincera. Come dimostrano gli eventi di questa legislatura e le vicende legate alle prossime amministrative a Roma e Torino, le alleanze valgono a poco in un sistema partitico litigioso anche all’interno di ogni singola forza politica. Con questa convinzione e con il consenso di M5s, Pd, Italia viva e Leu ho presentato nel gennaio 2020 un testo per far partire una discussione parlamentare con alcuni chiari paletti: stop alle coalizioni, abolizione della quota maggioritaria del Rosatellum e soglia al 5 per cento. Durante ...