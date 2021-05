"Umiliati e sotto choc". L'incubo degli italiani bloccati alla frontiera

Advertising

repubblica : ?? Regno Unito, spuntano nuovi casi di italiani ed europei detenuti alla frontiera dopo Brexit: 'Umiliati e sotto sh… - RossoFiorentin1 : E ora tocca a noi.....Silenzio politico.Regno Unito, spuntano nuovi casi di italiani ed europei detenuti alla front… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @artedipulire: Regno Unito, spuntano nuovi casi di italiani ed europei detenuti alla frontiera dopo Brexit: 'Umiliati e sotto shock' htt… - _Jesus_x : Regno Unito, spuntano nuovi casi di italiani ed europei detenuti alla frontiera dopo #Brexit: 'Umiliati e sotto sho… - gestoredirete : Giusto per ricordarvelo, ognuno di noi può essere extracomunitario di qualcun altro. Sorpresona. Regno Unito, spunt… -

Ultime Notizie dalla rete : Umiliati sotto

ilGiornale.it

"Siamochoc" "Sono ancorachoc, " ha detto la ragazza ai giornalisti inglesi " la cosa peggiore è che nessuno allo Yarl's Wood poteva dirmi cosa sarebbe successo, mi hanno tolto la ...LONDRA - Si ingrossa il caso dei cittadini italiani ed europei detenuti alla frontiera britannica dopo la Brexit e portati addirittura in prigione fino all'espulsione, in caso di mancanza di visto ...Sono sempre di più i casi di detenzione arbitraria ed espulsione di cittadini europei da parte della polizia di frontiera britannica. Ma il governo di Londra rivendica: "Le nuove regole sono chiare" ...L'ABIO Associazione per il Bambino in Ospedale di Cosenza presenta un'iniziativa per i piccoli pazienti, viste le disposizioni anticovid che non consentono l'accesso in ospedale dei volontari ...