Umbria, parroco e viceparroco lasciano la Chiesa: si sono innamorati di due donne (Di venerdì 14 maggio 2021) Due sacerdoti di Città di Castello, in Umbria, hanno deciso di togliere l’abito talare e lasciare la Chiesa. I due hanno anche già chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. Dopo la vicenda di don Riccardo Ceccobelli, parroco di Massa Martana che aveva annunciato l’addio al sacerdozio perché si era innamorato di una parrocchiana, ora altri due parroci seguono la stessa strada. Sia don David che don Samuele avrebbero preso la decisione per amore. Il vescovo di Città di Castello, Mons. Domenico Cancian, ha spiegato che la decisione di Tacchini risale a “quasi a un anno fa”, mentre quella di Biondini sarebbe più recente, pochi giorni fa. Il prelato ha parlato di libera decisione, accolta “con sofferenza e, allo stesso tempo, con rispetto”, ma non ha fatto nessun riferimento alle ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Due sacerdoti di Città di Castello, in, hanno deciso di togliere l’abito talare e lasciare la. I due hanno anche già chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. Dopo la vicenda di don Riccardo Ceccobelli,di Massa Martana che aveva annunciato l’addio al sacerdozio perché si era innamorato di una parrocchiana, ora altri due parroci seguono la stessa strada. Sia don David che don Samuele avrebbero preso la decisione per amore. Il vescovo di Città di Castello, Mons. Domenico Cancian, ha spiegato che la decisione di Tacchini risale a “quasi a un anno fa”, mentre quella di Biondini sarebbe più recente, pochi giorni fa. Il prelato ha parlato di libera decisione, accolta “con sofferenza e, allo stesso tempo, con rispetto”, ma non ha fatto nessun riferimento alle ...

