Ultraman | Netflix annuncia il nuovo film animato

(Di venerdì 14 maggio 2021) Le avventure diarriveranno sugli schermi dicon unscritto e diretto da Shannon Tindle.sarà il protagonista al centro di unin fase di sviluppo per conto di, cometo oggi dai portavoce della piattaforma di streaming. In passato le avventure del personaggio lo hanno portato scontrarsi contro mostri e famosi kaiju. Ildisarà diretto da Shannon Tindle, in passato nel team di Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica, facendo così il suo esordio alla regia oltre ad aver firmato la sceneggiatura in collaborazione con Marc Haimes. Joan Aoshima (DuckTales) sarà co-regista. La storia raccontata non sarà legata alla ...

