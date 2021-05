Ulisse e il caso sospensione: parla Alberto Angela, come stanno le cose (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli ultimi giorni si è creato un vero e proprio caso attorno al programma Ulisse di Alberto Angela: tutto è cominciato dopo che la Rai ha comunicato che le ultime due puntate della stagione non sarebbero andate in onda. Sui social è esplosa la tesi della chiusura di Ulisse a causa di ipotetici ascolti bassi. I fan della trasmissione e di Alberto hanno difeso a spada tratta il programma e l’operato del divulgatore scientifico tanto amato. Ci ha pensato lo stesso Alberto Angela a fare un po’ di chiarezza, rassicurando il suo pubblico e mettendo la parola fine alla vicenda: Ulisse non si ferma. stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono state solo rinviate poiché l’emergenza covid ha causato ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli ultimi giorni si è creato un vero e proprioattorno al programmadi: tutto è cominciato dopo che la Rai ha comunicato che le ultime due puntate della stagione non sarebbero andate in onda. Sui social è esplosa la tesi della chiusura dia causa di ipotetici ascolti bassi. I fan della trasmissione e dihanno difeso a spada tratta il programma e l’operato del divulgatore scientifico tanto amato. Ci ha pensato lo stessoa fare un po’ di chiarezza, rassicurando il suo pubblico e mettendo la parola fine alla vicenda:non si ferma. stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono state solo rinviate poiché l’emergenza covid ha causato ...

