Ufficiali due sequel di 365 Giorni, il dramma erotico di Netflix ribattezzato il 50 Sfumature polacco (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono Ufficiali i due sequel di 365 Giorni, il dramma erotico di Netflix, tratto dall’omonimo romanzo di Blanka Lipi?ska, che lo scorso anno ha scandalizzato tutto il mondo. Confermati i ritorni dei protagonisti, Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, così come quello di Magdalena Lamparska. La modella e attrice Simone Susinna si unisce al cast nei panni di un nuovo personaggio di nome Nacho. Alla regia troviamo anche Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes. La trama del primo film ha suscitato scalpore fin dall’inizio. Una giovane donna polacca viene rapita e imprigionata da un gangster siciliano che le concede un anno per innamorarsi di lui. Le maggiori critiche sono giunte per via dei contenuti sessisti che inciterebbero alla violenza sulle donne. Lo scorso anno sono state raccolte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Sonoi duedi 365, ildi, tratto dall’omonimo romanzo di Blanka Lipi?ska, che lo scorso anno ha scandalizzato tutto il mondo. Confermati i ritorni dei protagonisti, Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, così come quello di Magdalena Lamparska. La modella e attrice Simone Susinna si unisce al cast nei panni di un nuovo personaggio di nome Nacho. Alla regia troviamo anche Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes. La trama del primo film ha suscitato scalpore fin dall’inizio. Una giovane donna polacca viene rapita e imprigionata da un gangster siciliano che le concede un anno per innamorarsi di lui. Le maggiori critiche sono giunte per via dei contenuti sessisti che inciterebbero alla violenza sulle donne. Lo scorso anno sono state raccolte ...

