Tv | su Amazon Prime ‘Veleno’ | la docuserie sui ‘Diavoli’ della bassa modenese

Roma, 14 mag.(Adnkronos) – Da martedì 25 maggio sarà in esclusiva su Prime Video 'Veleno' la docuserie true-crime italiana ispirata all'omonimo libro di Pablo Trincia. In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l'allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 mesi. Federico viene accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di sua figlia e di altri bambini. Inizia così la vicenda de 'I Diavoli della bassa modenese' una serie di casi di pedofilia e satanismo che porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle famiglie. Le indagini svelano l'esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano ...

