**Tv: Andrea Purgatori, 'mio account Facebook è stato bloccato, non so i motivi'** (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - TV7Benevento : **Tv: Andrea Purgatori, 'mio account Facebook è stato bloccato, non so i motivi'**... - defra_andrea : RT @marcobreso: Questo servizio è appena andato in onda su @RaiDue, che è una tv pubblica e dovrebbe fare servizio pubblico. Da giornalist… - defra_andrea : RT @liberioltre: ????LIVE SU TWITCH Liberi Oltre POP torna con @marcoardemagni, @DeShindig e @MassimoFamularo che parlano di calcio - più pre… - andrea_doda : RT @LiaQuartapelle: Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto che… -