Tutti gli annunci sul piano vaccinale della Lombardia fatti oggi da Bertolaso (Di venerdì 14 maggio 2021) La Lombardia ha cambiato Aria. E gli effetti sono tangibili. Dopo aver cambiato la piattaforma (e il sistema) per l’adesione alla campagna vaccinale, la Regione lombarda ha iniziato a macinare buoni numeri. A stilare il calendario del futuro più imminente è stato il consulente di Attilio Fontana per l’emergenza sanitaria, Guido Bertolaso, che oggi in conferenza stampa ha tracciato la road map. Si parla di over 40 e non solo. Nel piano ci sono anche le vaccinazioni over 30 Lombardia (e anche della campagna di immunizzazione per i più giovani) Vaccinazioni over 30 Lombardia, gli annunci di Guido Bertolaso “Abbiamo immaginato di aprire le prenotazioni il 20 maggio alla fascia 40-49 anni. Visti i dati, potremmo garantire ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Laha cambiato Aria. E gli effetti sono tangibili. Dopo aver cambiato la piattaforma (e il sistema) per l’adesione alla campagna, la Regione lombarda ha iniziato a macinare buoni numeri. A stilare il calendario del futuro più imminente è stato il consulente di Attilio Fontana per l’emergenza sanitaria, Guido, chein conferenza stampa ha tracciato la road map. Si parla di over 40 e non solo. Nelci sono anche le vaccinazioni over 30(e anchecampagna di immunizzazione per i più giovani) Vaccinazioni over 30, glidi Guido“Abbiamo immaginato di aprire le prenotazioni il 20 maggio alla fascia 40-49 anni. Visti i dati, potremmo garantire ...

borghi_claudio : Come da vostra richiesta ecco i nomi dei Senatori che non hanno votato per l'obbligo vaccinale per il personale san… - matteosalvinimi : Anche oggi fortunatamente gli ospedali si svuotano: 771 ricoverati in meno, 99 terapie intensive in meno, 14.295 gu… - Parpiglia : #ilPuntoZ gli ospiti (tutti) lo chiamano #tommaso come se fosse uno di casa. Questo affetto è cosa rara. Sopratutto… - virginxia : Non avrebbe tutti i torti. Gli uomini trattati con i guanti di velluto come al solito. - sangiiulss : RT @noveprimavere: Ok gli streams non equivalgono necessariamente alla bravura di un artista, ma 45k persone che nel giro di poche ore hann… -