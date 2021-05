Tutta Italia zona gialla dal 17 maggio, tre regioni verso il bianco: in arrivo importante novità (Di venerdì 14 maggio 2021) Covid Italia – Venerdì 14 maggio 2021. Tutto il paese, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, punta alla zona gialla. Una speranza che sembra farsi sempre più concreta dopo il report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Secondo le ultime indiscrezioni addirittura tre regioni (Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise) potrebbero diventare zona bianca già dalla prossima settimana. In vista dell’estate il governo Draghi starebbe valutando il cambio dei parametri per i colori delle regioni e l’orario del tanto discusso coprifuoco che potrebbe essere spostato di un’ora. A riguardo però ci sono pressioni, soprattutto dal centrodestra. leggi anche l’articolo —> Reithera, a che punto siamo con il vaccino Covid Italiano? Chiariamo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Covid– Venerdì 142021. Tutto il paese, fatta eccezione per la Valle d’Aosta, punta alla. Una speranza che sembra farsi sempre più concreta dopo il report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Secondo le ultime indiscrezioni addirittura tre(Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise) potrebbero diventarebianca già dalla prossima settimana. In vista dell’estate il governo Draghi starebbe valutando il cambio dei parametri per i colori dellee l’orario del tanto discusso coprifuoco che potrebbe essere spostato di un’ora. A riguardo però ci sono pressioni, soprattutto dal centrodestra. leggi anche l’articolo —> Reithera, a che punto siamo con il vaccino Covidno? Chiariamo ...

