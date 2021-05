Turismo, quest’anno ferie entro i confini nazionali per 22 milioni di italiani (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – quest’anno le ferie saranno nazionali. Sui 26 milioni di italiani che quest’anno si concederanno una vacanza estiva, 22 milioni hanno scelto di trascorrere le vacanze entro i confini nazionali. Spinti dalla paura del virus o dall’impossibilità economica a spendere, faranno, invece, le ferie a casa propria 6,5 milioni italiani, 11,5 milioni, infine, gli indecisi. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Più di 4 milioni e mezzo di italiani hanno già prenotato le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –lesaranno. Sui 26dichesi concederanno una vacanza estiva, 22hanno scelto di trascorrere le vacanze. Spinti dalla paura del virus o dall’impossibilità economica a spendere, faranno, invece, lea casa propria 6,5, 11,5, infine, gli indecisi. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Più di 4e mezzo dihanno già prenotato le ...

