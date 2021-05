Turismo, estate scalda i motori: 9 milioni pronti a partire (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Si fa sentire la voglia di vacanza che si concretizzarsi in prenotazioni: sono quasi 9 milioni gli italiani che hanno già scelto quando e dove andare. Sono invece 16 milioni, tra chi ancora deve decidere e chi sa già che dovrà rinunciare, quelli che mancano all’appello rispetto ai tempi pre-Covid. Questi i risultati di un sondaggio effettuato, tra il 5 e il 7 maggio, da Swg e ConfTurismo-Confcommercio dopo la sequenza rapida dell’uscita del decreto riaperture e degli annunci di eliminazione delle quarantene e di adozione del certificato verde Covid. Il problema è la fortissima concentrazione dei periodi richiesti, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di almeno 7 giorni: il 60% degli intervistati li programma tra la seconda metà di luglio e agosto mentre settembre e la prima quindicina di luglio insieme non arrivano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Si fa sentire la voglia di vacanza che si concretizzarsi in prenotazioni: sono quasi 9gli italiani che hanno già scelto quando e dove andare. Sono invece 16, tra chi ancora deve decidere e chi sa già che dovrà rinunciare, quelli che mancano all’appello rispetto ai tempi pre-Covid. Questi i risultati di un sondaggio effettuato, tra il 5 e il 7 maggio, da Swg e Conf-Confcommercio dopo la sequenza rapida dell’uscita del decreto riaperture e degli annunci di eliminazione delle quarantene e di adozione del certificato verde Covid. Il problema è la fortissima concentrazione dei periodi richiesti, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di almeno 7 giorni: il 60% degli intervistati li programma tra la seconda metà di luglio e agosto mentre settembre e la prima quindicina di luglio insieme non arrivano ...

