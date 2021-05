Tuffi | Europei Budapest 2021 | l’Ucraina spreca | la Russia vince nel synchro 10m donne Azzurre seste

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Prima finale della quinta giornata nel programma deiai Campionatidi, in corso nella capitale ungherese. Altra specialità olimpica, piattaforma10m, con solo sei coppie in gara. L’oro rimane ancora stregato per, che mai l’ha conquistato in questa specialità, a fronte di 5 argenti e quattro bronzi. Ma il modo in cui Kseniia Bailo, 16 anni compiuti a febbraio, e Sofia Lyskun, 19enne, l’hanno perso, dopo aver dominato per quattro serie su cinque, ha dell’incredibile. Il duo ucraino ha sbagliato in modo clamoroso il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, ultimo salto, prendendo anche “3” nell’esecuzione tecnica, e regalando di fatto il titolo alla, ormai sicura dell’argento. E invece ...