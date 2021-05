Trump scrive ai giornali: “Biden non ha meriti per il successo coi vaccini. Ringraziate me” (Di venerdì 14 maggio 2021) “È incredibile che il mio nome non venga neanche menzionato in quello che tutti chiamano il miracolo moderno dei vaccini”. Così Donald Trump rivendica il fatto che è stata l’azione impressa dalla sua amministrazione con Operation Warp Speed a permettere che si arrivasse ai vaccini anti Covid. Il tutto “con anni di anticipo”. Trump: “Abbiamo sviluppato i vaccini in tempo record” “Senza i vaccini, il mondo avrebbe avuto un’altra influenza spagnola come nel 1917. All’epoca ha fatto 100 milioni di vittime. Grazie ai vaccini che abbiamo spinto e sviluppato in tempo record niente di questo accadrà. Chiedo solo di ricordarlo per favore!”. LEGGI ANCHE Il vaccino anti-Covid spunta dopo la sconfitta di Trump e Zampa (Pd) esulta. Meloni: "Vergogna" The ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) “È incredibile che il mio nome non venga neanche menzionato in quello che tutti chiamano il miracolo moderno dei”. Così Donaldrivendica il fatto che è stata l’azione impressa dalla sua amministrazione con Operation Warp Speed a permettere che si arrivasse aianti Covid. Il tutto “con anni di anticipo”.: “Abbiamo sviluppato iin tempo record” “Senza i, il mondo avrebbe avuto un’altra influenza spagnola come nel 1917. All’epoca ha fatto 100 milioni di vittime. Grazie aiche abbiamo spinto e sviluppato in tempo record niente di questo accadrà. Chiedo solo di ricordarlo per favore!”. LEGGI ANCHE Il vaccino anti-Covid spunta dopo la sconfitta die Zampa (Pd) esulta. Meloni: "Vergogna" The ...

