Treno della Circumvesuviana in fiamme | la ricostruzione di quanto accaduto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli, 14 mag. – “Stamattina il4091 composto da materiale rotabile anno di costruzione metà anni ’70 alle 9:30 circa diretto a Poggiomarino, verso le 10:15, in un tratto all’aperto all’uscita dalla galleria nella tratta Boscoreale – Pompei, incorreva in un inconveniente tecnico che ha causato la rotturalinea aere di contatto e un principio d’incendio nel sottocassa dell’ETR 081 di tesa al convoglio”. Questa lache l’Ente Autonomo Volturno fornisce sua un suo convogliodove fumo e paura di un possibile incendio hanno costretto i viaggiatori, “circa una trentina”, a evacuare “prontamente ilassisti dal personale Eav. Tutti – ancora la nota dell’Azienda – ...

È stato un incendio, dunque, a causare il danno alla rete aereaCircumvesuviana nella zona di Pompei (Napoli) che ha provocato i danni alla linea aerea che ha provocato l'interruzione del ......a disposizione un'ulteriore corsa in direzione Abbadia Lariana e Mandello in alternativa al... Si ricorda che a bordo dei convogli è in vigore il limite di accesso fino al 50%capienza ...C'è chi è scappato sui binari. Il fumo ha invaso le carrozze subito dopo uno scoppio. Terrore, stamattina, a bordo di un convoglio della Circumvesuviana dove è scoppiato un incendio. Alcuni viaggiator ...POMPEI – “Con una nota indirizzata al Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ho chiesto l’apertura di un’indagine interna per fare luce sulle cause dell’incendio divampato a bordo di una delle carr ...