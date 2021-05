Tre bombe in quattro giorni, a Ponticelli è guerra di camorra: “Quella dei clan è strategia della tensione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono passate da poco le 23 quando a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, scoppia una bomba. Nessun obiettivo specifico, nessuna “operazione chiurgica”, nulla che lasci trasparire un’intimidazione volta a una persona ben precisa. Quell’ordigno è il terzo a scoppiare nel giro di quattro giorni. Ponticelli, a metà maggio, diventa nuovamente teatro di una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono passate da poco le 23 quando a, quartiereperiferia Est di Napoli, scoppia una bomba. Nessun obiettivo specifico, nessuna “operazione chiurgica”, nulla che lasci trasparire un’intimidazione volta a una persona ben precisa. Quell’ordigno è il terzo a scoppiare nel giro di, a metà maggio, diventa nuovamente teatro di una L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

comotvfree : Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Ponticelli Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale - corrmezzogiorno : #Napoli Ponticelli, altro ordigno esploso in strada Tre bombe e una stesa nel rione in... - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale… - Madda_love : Che bombe che ha lanciato #tancredi Io ancora non mi capacito perché non sia tra i tre ed è passata una settimana -