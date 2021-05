Tre bombe in pochi giorni, scatta il blitz nella roccaforte del clan De Martino a Ponticelli (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoblitz nel quartiere Ponticelli di Napoli, e in particolare nel Rione Fiat, quest’ultimo ritenuto dagli investigatori la roccaforte del clan De Martino, da parte degli agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato, insieme con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga ed anti esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale. Nel Rione Fiat sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 5,2 kg di tabacchi lavorati esteri; infine, un 50enne con precedenti di polizia è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere: aveva con se un coltello serramanico a scatto della lunghezza complessiva di 27cm e di 2 tirapugni in acciaio. LEGGI ANCHE Ponticelli, 3 bombe in 3 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonel quartieredi Napoli, e in particolare nel Rione Fiat, quest’ultimo ritenuto dagli investigatori ladelDe, da parte degli agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato, insieme con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga ed anti esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale. Nel Rione Fiat sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 5,2 kg di tabacchi lavorati esteri; infine, un 50enne con precedenti di polizia è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere: aveva con se un coltello serramanico a scatto della lunghezza complessiva di 27cm e di 2 tirapugni in acciaio. LEGGI ANCHE, 3in 3 ...

anteprima24 : ** Tre bombe in pochi giorni, scatta il blitz nella roccaforte del clan De Martino a #Ponticelli **… - comotvfree : Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Ponticelli Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale - corrmezzogiorno : #Napoli Ponticelli, altro ordigno esploso in strada Tre bombe e una stesa nel rione in... - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale… -