Trasporti green in Europa, nelle tratte «brevi» il treno sostituirà l'aereo (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Assemblea nazionale francese ha approvato una proposta di legge per sostituire l'aereo con il treno nelle tratte sotto le due ore e mezzo. In Germania accordo Lufthansa-Deutsche Bahn

