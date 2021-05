Tragedia nella notte, ragazzo di 15 anni muore nel sonno. Poche ore prima era morto il nonno (Di venerdì 14 maggio 2021) muore a 15 anni nel sonno . Andrea Tonelli è stato trovato privo di vita nel suo letto dalla famiglia proprio il giorno del funerale del nonno morto pochi giorni prima. La terribile Tragedia ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021)a 15nel. Andrea Tonelli è stato trovato privo di vita nel suo letto dalla famiglia proprio il giorno del funerale delpochi giorni. La terribileha ...

Advertising

simonebaldelli : Come molti italiani, ho impresso nella memoria sin da bambino il passaggio atroce di quella voce al telefono che pr… - NicolaPorro : ?? La tragedia del barista sulla Tiburtina, il folle dibattito sul #coprifuoco, il colpaccio di #Johnson alle ammini… - GiorgioMoratti : RT @GiulioSiamoNoi: 'Ogni tragedia meriterebbe giustizia senza che ci sia opinione pubblica. Nella realtà non è così. Starci vicini, seguir… - TinaRengo : RT @ElioLannutti: La tragedia dell’Italia tra i primi posti per corruzione, tra gli ultimi per libertà di stampa,due facce stessa medaglia.… - ponzo_luciano : RT @ElioLannutti: La tragedia dell’Italia tra i primi posti per corruzione, tra gli ultimi per libertà di stampa,due facce stessa medaglia.… -