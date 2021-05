Torino, i convocati di Nicola per lo Spezia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico Davide Nicola ha convocato 21 calciatori per la partita di domani al Picco contro lo Spezia, calcio d’inizio alle ore 15. Out Murru, Gojak e Milinkovic per infortunio e lo squalificato Linetty. Tornano Izzo e Nkoulou, ecco la lista completa: Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico Davideha convocato 21 calciatori per la partita di domani al Picco contro lo, calcio d’inizio alle ore 15. Out Murru, Gojak e Milinkovic per infortunio e lo squalificato Linetty. Tornano Izzo e Nkoulou, ecco la lista completa: Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

