Top Gun: Maverick, Tom Cruise condivide una nuova foto dal set (Di venerdì 14 maggio 2021) Tom Cruise ha condiviso una foto scattata sul set di Top Gun: Maverick per celebrare il film che gli ha regalato la popolarità. Top Gun: Maverick arriverà nelle sale americane il 19 novembre e, nell'attesa, Tom Cruise ha condiviso una nuova foto dal set che lo ritrae durante le riprese dell'atteso sequel. L'attore ha infatti scritto: "Il Top Gun Day è una giornata creata dai fan e dedicata a loro. Non vedo l'ora che possiate vedere Top Gun: Maverick". L'immagine scattata nel dietro le quinte è stata pubblicata in onore del Top Gun Day che era in programma il 13 maggio e proponeva ai fan divertenti attività, come condividere citazioni del film o giocare a pallavolo indossando i jeans, per celebrare il film … Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Tomha condiviso unascattata sul set di Top Gun:per celebrare il film che gli ha regalato la popolarità. Top Gun:arriverà nelle sale americane il 19 novembre e, nell'attesa, Tomha condiviso unadal set che lo ritrae durante le riprese dell'atteso sequel. L'attore ha infatti scritto: "Il Top Gun Day è una giornata creata dai fan e dedicata a loro. Non vedo l'ora che possiate vedere Top Gun:". L'immagine scattata nel dietro le quinte è stata pubblicata in onore del Top Gun Day che era in programma il 13 maggio e proponeva ai fan divertenti attività, comere citazioni del film o giocare a pallavolo indossando i jeans, per celebrare il film …

