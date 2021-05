Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez dalle affermazioni di Michele Morrone: la reazione dell’influencer (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime ore si è molto discusso a proposito delle affermazioni di Michele Morrone a proposito di Belen Rodriguez. L’attore ha criticato con toni tutt’altro che cortesi la showgirl, scatenando l’ira del web. Anche Tommaso Zorzi ha voluto condividere la sua opinione sul commento infelice, scegliendo di sostenere pubblicamente la modella. Michele Morrone insulta Belen Rodriguez via social Nella giornata di ieri il web è insorto contro Michele Morrone per via di una sua affermazione via social. Nel corso di una diretta su TikTok, l’attore ha risposto alla domanda di un suo fan che gli consigliava di fidanzarsi con Belen ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime ore si è molto discusso a proposito delledia proposito di. L’attore ha criticato con toni tutt’altro che cortesi la showgirl, scatenando l’ira del web. Ancheha voluto condividere la sua opinione sul commento infelice, scegliendo di sostenere pubblicamente la modella.insultavia social Nella giornata di ieri il web è insorto controper via di una sua affermazione via social. Nel corso di una diretta su TikTok, l’attore ha risposto alla domanda di un suo fan che gli consigliava di fidanzarsi con...

