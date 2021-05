Tomb Raider: Angelina Jolie spiega perché inizialmente aveva rifiutato il ruolo (Di venerdì 14 maggio 2021) La star di Tomb Raider, Angelina Jolie, ha spiegato perché sulle prime aveva rinunciato al ruolo di Lara Croft nel film ispirato all'omonimo videogioco. Angelina Jolie ha raccontato di aver inizialmente rifiutato il ruolo di Lara Croft in Tomb Raider, uno dei film per cui l'attrice è maggiormente ricordata. L'interprete ha rivelato di aver avuto notevoli dubbi relativi al personaggio al momento della firma del contratto. Come spiegato in occasione di un'intervista con Collider, Angelina Jolie ha rivelato di aver inizialmente rifiutato il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) La star di, hatosulle primerinunciato aldi Lara Croft nel film ispirato all'omonimo videogioco.ha raccontato di averildi Lara Croft in, uno dei film per cui l'attrice è maggiormente ricordata. L'interprete ha rivelato di aver avuto notevoli dubbi relativi al personaggio al momento della firma del contratto. Cometo in occasione di un'intervista con Collider,ha rivelato di averil ...

