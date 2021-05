Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | nel trap maschile si impone a sorpresa il kuwaitiano Talal Alrashidi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Kuwait trionfa adel Garda, dove è in corso la terza tappa delladeldi. A, nel concorsoindividuale disi. Il classe 1993 (campione deljuniores nel 2011), rompendo 46 dei 50 piattelli a disposizione, riesce a vincere il tiratissimo testa a testa contro il russo Gennadii Mamkin, fermatosi a quota 45, ottenendo così la prima affermazione personale in carriera nel massimo circuito planetario. E sul terzo gradino del podio? L’egiziano Abdel Aziz Mehelba che con lo score di 36/40 fa meglio del croato Giovanni Cernogoraz, quarto con il punteggio di 30/35 (e dato da tutti come ...

Massa Martana (PG) " Dopo tre giorni di 'prove libere', da domani, sabato 15 maggio, al Tav Umbriaverde - Todi di Massa Martana (PG) si fa davvero sul serio. Prenderà il via con la specialità Skeet l'...Dopo una lunghissima prova di qualificazione, ecco i risultati. Il trap maschile tiene banco a Lonato del Garda, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Andiamo a ved ...Finale thriller di una finale incredibile. Nell'impianto di Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, risuona l'inno sammarinese. Il me ...