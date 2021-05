Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | il croato Giovanni Cernogoraz domina le qualifiche del trap Italiani assenti dalla finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una lunghissima prova di qualificazione, ecco i risultati. Ilmaschile tiene banco adel Garda, dove è in corso la terza tappa delladeldi. Andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa di unache scatterà – nell’impianto lombardo – alle ore 17:45. Are leè stato il, che si è preso la prima testa di serie dell’atto conclusivo sbriciolando 123 dei 125 dei piattelli a disposizione, alle sue spalle si sono piazzati invece il russo Gennadii Mamkin (122/125, +4), lo statunitense Brian Burrows (122/125, +3), il kuwaitiano Talal Alrashidi (121/125) e il francese Antonin ...