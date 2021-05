Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | Giovanni Cernogoraz domina le qualifiche del trap Italiani assenti dalla finale

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una lunghissima prova di qualificazione, ecco i risultati. Ilmaschile tiene banco adel Garda, dove è in corso la terza tappa delladeldi. Andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa di unache scatterà – nell’impianto lombardo – alle ore 17:45. Are leè stato il croato, che si è preso la prima testa di serie dell’atto conclusivo sbriciolando 123 dei 125 dei piattelli a disposizione, alle sue spalle si sono piazzati invece il russo Gennadii Mamkin (122/125, +4), lo statunitense Brian Burrows (122/125, +3), il kuwaitiano Talal Alrashidi (121/125) e il francese Antonin Desert (120/125, ...

Da ricordare sempre domenica anche l'ultima giornata al Trap Concaverde di Lonato della Coppa del mondo di, oltre agli Italiani giovanili di corsa in montagna che si terranno sempre ...Al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia) si è appena concluso il primo giorno della qualificazione di Fossa Olimpica della Coppa del Mondo ISSF. A condurre la classifica femminile è la ...Dopo una lunghissima prova di qualificazione, ecco i risultati. Il trap maschile tiene banco a Lonato del Garda, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Andiamo a ved ...Il programma della seconda giornata del trap, alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda, non si apre nel migliore dei modi per i colori azz ...