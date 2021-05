Tiburtina | uomo investito da treno | probabile gesto volontario

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Si sarebbe lanciato da un cavalcavia l’questa mattina da unsui binari della stazionedi Roma. Le indagini della Polfer hanno permesso di appurare che l’sul binario 7 della linea Viterbo Roma si trovava a terra dopo essere precipitato dall’alto. Alla base di tutto, ci sarebbe undell’. Al vaglio ci sono le telecamere. Si indaga per risalire all’identita’ della vittima.

È successo nei pressi della stazione Roma, intorno alle 7.40 di questa mattina: l'si è buttato dal cavalcavia della stazione ed è stato travolto dal treno regionale Viterbo - Roma. Al ...Alle ore 7.50 circa, La Sala Operativa del Comando VV. F. di Roma, è stata allertata per una persona di sesso maschile investita da un convoglio presso la Stazionebinario 7. Il treno, proveniente da Viterbo, era in ripartenza per Termini. La persona è stata dichiarata deceduta.Tragedia a Roma, dove un uomo si è lanciato da un cavalcavia, è finito sui binari ed è morto dopo essere stato anche investito da un treno. È successo nei pressi ...Investito da un convoglio alla stazione Tiburtina, muore sul colpo. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle ore 7.50 circa, ...