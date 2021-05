Ti ricordi… Raì, il brasiliano che pietrificò Cruijff eletto come miglior giocatore della storia del Psg (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un gol impossibile, ma Cruijff stavolta non c’entra: è seduto in panchina, pietrificato. C’è Londra visitata in bicicletta, coi libri di economia e management nel cestino. C’è un ragazzo che guarda monumenti e quadri raffrontando la realtà con il libro d’arte che ha tra le mani: studia, quel ragazzo, la storia di una città. Ne diventerà parte anni dopo lui stesso, per decisione della città stessa: il pezzo più importante della storia calcistica. Già, Parigi ha deciso dopo aver visto George Weah, dopo aver visto Safet Susic in campo e celebrato nel film straparigino Amelie, dopo aver visto la parata di stelle regalate nell’ultimo periodo da Al Khelaifi. Nè Ibra, né Di Maria, né Mbappè, né Neymar né Thiago Silva né Cavani. Il migliore è Raimundo Souza Vieira de Oliveira, in arte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un gol impossibile, mastavolta non c’entra: è seduto in panchina, pietrificato. C’è Londra visitata in bicicletta, coi libri di economia e management nel cestino. C’è un ragazzo che guarda monumenti e quadri raffrontando la realtà con il libro d’arte che ha tra le mani: studia, quel ragazzo, ladi una città. Ne diventerà parte anni dopo lui stesso, per decisionecittà stessa: il pezzo più importantecalcistica. Già, Parigi ha deciso dopo aver visto George Weah, dopo aver visto Safet Susic in campo e celebrato nel film straparigino Amelie, dopo aver visto la parata di stelle regalate nell’ultimo periodo da Al Khelaifi. Nè Ibra, né Di Maria, né Mbappè, né Neymar né Thiago Silva né Cavani. Ile è Raimundo Souza Vieira de Oliveira, in arte ...

Advertising

fattoquotidiano : Ti ricordi… Raì, il brasiliano che pietrificò Cruijff eletto come miglior giocatore della storia del Psg - ddisanzo862 : 'Bufera su #Anni20, Salini furioso per il servizio anti-Ue'. Lo stesso Ad della #Rai nominato in quota M5s dal gove… - Giovann88188661 : @BeccalliMarco @RaiSport @MATTEOTRENTIN Signor Marco invece di fare il maleducato si ricordi che la Rai mostra i pr… - Mterryf1 : F2012 non aveva assolutamente il ritmo per arrivare a podio. Solo l'incidente tra Hulk e Lewis gli permise di spera… - marco1sostegni : @IoBettySenatore Betty ma ti ricordi come eri allegra su RAI due con Flavia Roberto e Massimo? -

Ultime Notizie dalla rete : ricordi… Raì Carlito’s way, Tropico: il nuovo singolo dal 14 maggio 2021 (pre-save disponibile) Soundsblog