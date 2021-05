The Tragedy of Macbeth: il film di Joel Coen su Apple TV+ (Di venerdì 14 maggio 2021) Apple TV+ e A24 produrranno The Tragedy of Macbeth, nuovo film di Joel Coen con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand Un unico fratello Coen per la rivisitazione di una delle tragedie più note di William Shakespeare! Sarà infatti il solo Joel Coen a dirigere The Tragedy of Macbeth. La tragedia è incentrata – come tutti sappiamo – sulla sanguinosa ascesa al trono di Scozia da parte del generale Macbeth. A interpretare il protagonista sarà Denzel Washington, mentre l’attrice freschissima di Oscar Frances McDormand sarà Lady Macbeth. A quanto riportato da Deadline, Apple TV+ e A24 hanno stretto un accordo per accaparrarsi i diritti di The ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021)TV+ e A24 produrranno Theof, nuovodicon protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand Un unico fratelloper la rivisitazione di una delle tragedie più note di William Shakespeare! Sarà infatti il soloa dirigere Theof. La tragedia è incentrata – come tutti sappiamo – sulla sanguinosa ascesa al trono di Scozia da parte del generale. A interpretare il protagonista sarà Denzel Washington, mentre l’attrice freschissima di Oscar Frances McDormand sarà Lady. A quanto riportato da Deadline,TV+ e A24 hanno stretto un accordo per accaparrarsi i diritti di The ...

