The Sparks Brothers: il nuovo trailer del film di Edgar Wright

Focus Features ha acquisito i diritti mondiali del primo documentario di Edgar Wright, The Sparks Brothers, da MRC Non-Fiction dopo un debutto ampiamente acclamato al Sundance film festival di quest'anno. 

Di cosa parla The Sparks Brothers? 

Edgar Wright, che vi ha lavorato negli ultimi tre anni, è descritto come "un'odissea attraverso cinque strambi e meravigliosi decenni con Ron e Russell Mael e i loro seminali eppure sottovalutati Sparks: la band preferita della vostra band preferita". 

The Sparks Brothers-Il contenuto 

The Sparks Brothers racconta la storia del gruppo composto da Ron e Russell Meal, raccontandone il percorso compiuto in ...

