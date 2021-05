The Lord of the Rings: la regista Charlotte Brändström si unisce alla serie Amazon (Di venerdì 14 maggio 2021) La regista Charlotte Brändström si unisce alla serie The Lord of the Rings, prodotta da Amazon Studios e ispirata all'opera di Tolkien. Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi che la regista franco-svedese Charlotte Brändström è entrata a far parte del team creativo della serie Amazon Original The Lord of the Rings. Brändström proseguirà il lavoro del filmmaker spagnolo Juan Antonio Bayona e del regista anglo-cinese Wayne Che Yip unendosi all'ensemble internazionale, attualmente sul set in Nuova Zelanda, per dirigere due episodi della serie. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) LasiTheof the, prodotta daStudios e ispirata all'opera di Tolkien. GliStudios hanno annunciato oggi che lafranco-svedeseè entrata a far parte del team creativo dellaOriginal Theof theproseguirà il lavoro del filmmaker spagnolo Juan Antonio Bayona e delanglo-cinese Wayne Che Yip unendosi all'ensemble internazionale, attualmente sul set in Nuova Zelanda, per dirigere due episodi della. ...

