The Chair | la nuova serie Netflix con Sandra Oh

In arrivo sulla piattaforma streaming Netflix The Chair, la nuova serie tv con Sandra Oh: i dettagli In arrivo un'altra serie prodotta da Netflix sulla piattaforma streaming. The Chair, che avrà come protagonista la nota attrice Sandra Oh, sarà disponibile a partire dal 27 agosto. L'annuncio arriva tramite un tweet, in cui si rivela anche il look della protagonista, la professoressa Ji-Yoon Kim, la prima donna a capo del dipartimento di Letteratura Inglese di Pembroke. La serie, di genere dramedy, sarà suddivisa in in sei episodi da mezz'ora ciascuno.Il progetto è stato creato da Amanda Peet (vista recentemente ne I Romanoff), ed è prodotto da David Benioff e D.B. Weiss.

