Testo di Cinema di Samuel & Francesca Michielin | la disco music che anticipa l’estate

(Di venerdì 14 maggio 2021) Indi, possiamo dirlo, c’è. Se non la stagione in sé, le note e le atmosfere di questo singolono quel sentimento e quel desiderio di trascorrere del tempo insieme alle persone. Lo dice lo stesso cantautore torinese, già frontman dei Subsonica e dei Motel Connection, che ha sceltoper farsi accompagnare in questo viaggio primaverile dal profumo di cocktail e apericena.diè il ghiaccio nel Cointreau o l’agrume nell’aperitivo, con quel timbro cristallino e deciso che si sposa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Testo Cinema

OptiMagazine

Si tratta del secondodei sei complessivi pubblicati. Enola è ancora intenzionata a sfuggire a suo fratello Sherlock in tutti i modi possibili. Le convenzioni del tempo la vorrebbero rinchiusa ...... nel, come detto, non è contemplata la ripartenza delle feste di matrimonio e vengono rinnovate le limitazioni dell'ultimo Dpcm, mentre per altri settori (ristoranti,, teatri) è arrivato ...Scopriamo assieme le pellicola più apprezzate di Robert Zemeckis nel giorno del suo 69esimo compleanno, da Ritorno al Futuro a Forrest Gump.Quando esce Cinema, il nuovo singolo di Samuel e Francesca Michielin? La Radio Date è programmata per venerdì 14 maggio 2021. Di seguito video ufficiale, testo e tutte le informazioni utili sulla nuov ...