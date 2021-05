Testimonianza di un genitore pro-vaccino che perde il figlio dopo il vaccino

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021) Leggimi l’articolo 27 Marzo: Ho potuto abbracciare di nuovo miooggi per la prima volta in un anno. Grazie a Johnson & Johnson. 5 Aprile: se siete contrari alanti-Covid, bloccatemi per favore. Mi sono scocciato delle vostre idiozie e sicuramente non contribuirò ai vostri GoFundMe quando vi beccherete il virus. 8 Maggio: mia moglie e io abbiamo perso nostroall’improvviso. Non è la festa della mamma che meritavamo. Pregate per noi. 9 Maggio: cercherò di rispondere ai vostri messaggi domani. Siamo sconvolti in questo momento. Grazie a tutti per il vostro supporto. Le colpe dei genitori ricadono sui figli. Navigazione articoli Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.