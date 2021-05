Terremoto fortissimo: la scossa potrebbe avere conseguenze devastanti (Di venerdì 14 maggio 2021) Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare la terra durante la notte. L’evento è accaduto in Giappone, a pochi Km da Fukushima. Terremoto (AdobeStock)Il Terremoto è già di per sé un evento tragico, ma in alcuni luoghi può portare a conseguenze assai più disastrose. In Italia, ad esempio, a causa della precarietà di alcune abitazioni, abbiamo assistito alla morte di centinaia di persone con eventi tellurici di media portata. Ci sono poi le conseguenze climatiche da tenere conto in determinate zone del globo. È il caso di Fukushima, in Giappone. Lì è infatti ubicata una delle centrali nucleari più importanti e imponenti del mondo. Nel 2011, a causa di una forte scossa di Terremoto si verificò un vero e proprio disastro nella città ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 maggio 2021) Una fortediha fatto tremare la terra durante la notte. L’evento è accaduto in Giappone, a pochi Km da Fukushima.(AdobeStock)Ilè già di per sé un evento tragico, ma in alcuni luoghi può portare aassai più disastrose. In Italia, ad esempio, a causa della precarietà di alcune abitazioni, abbiamo assistito alla morte di centinaia di persone con eventi tellurici di media portata. Ci sono poi leclimatiche da tenere conto in determinate zone del globo. È il caso di Fukushima, in Giappone. Lì è infatti ubicata una delle centrali nucleari più importanti e imponenti del mondo. Nel 2011, a causa di una fortedisi verificò un vero e proprio disastro nella città ...

