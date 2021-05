Tensioni Israele-Gaza: l'esercito di Israele lancia l'offensiva (Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano le Tensioni tra Israele e Gaza. L'esercito israeliano ha messo in atto una massiccia offensiva, colpendo 150 obiettivi. Smentita un'invasione. Israele-Gaza, l’esercito israeliano attacca Hamas. Netanyahu: “Avanti per tutto il tempo necessario” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano letra. L'israeliano ha messo in atto una massiccia, colpendo 150 obiettivi. Smentita un'invasione., l’israeliano attacca Hamas. Netanyahu: “Avanti per tutto il tempo necessario” su Notizie.it.

Advertising

ilpost : Lunedì pomeriggio fra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza sono iniziate nuove violenze inn… - iqnssa : RT @aaniiki: @Marchfoward La Giordania e l'Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta incolpando Israele per le tensioni e chieden… - aaniiki : @Marchfoward La Giordania e l'Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta incolpando Israele per le tension… - ghjuvansan : RT @TempiRivista: Riattualisazione ?? Cù e tensioni di quelli ultimi ghjorni frà Israele è u Hamas in Gaza, l'opinione publica hà pigliatu… - TempiRivista : Riattualisazione ?? Cù e tensioni di quelli ultimi ghjorni frà Israele è u Hamas in Gaza, l'opinione publica hà pig… -