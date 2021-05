Tennistavolo | Europe Cup | la Top Spin Messina vola ai quarti di finale

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021) A Varaždin, in Croazia, i ragazzi allenati da Wang Hong Liang hanno battuto 3-0 gli slovacchi dell’SK Vydrany, conquistando il secondo posto nel gruppo B. In precedenza la sconfitta per 3-1 contro i francesi dell’AS Pontoise Cergy TT. Al via domani la fase ad eliminazione diretta Un altro risultato storico. La TopFontalba si è qualificata per ididellaCup dimaschile. A Varaždin, in Croazia, la squadra allenata da Wang Hong Liang ha chiuso al secondo posto il gruppo B, staccando il pass per la fase ad eliminazione diretta. Questa mattina la Topha lottato alla pari contro i francesi dell’AS Pontoise Cergy TT, una delle big a livello continentale, cedendo per 3-1. Nel primo singolare si è registrata la ...