Tennistavolo | Europe Cup | incredibile Top Spin Messina | è semifinale!

(Di sabato 15 maggio 2021) Straordinaria impresa dei ragazzi allenati da Wang Hong Liang che a Varaždin, in Croazia, hanno battuto nei quarti di finale per 3-0 il Solex-Consult Wiener Neustadt. Domani, alle 11, la sfida contro un’altra formazione austriaca, il SPG Walter Wels Un’altra impresa dal sapore di storia. La TopFontalba non smette mai di stupire e a Varaždin, in Croazia, approda trionfalmente in semifinale diCup dimaschile. Nel primo turno a eliminazione diretta i ragazzi allenati da Wang Hong Liang hanno superato ai quarti, per 3-0, l’ostacolo Solex-Consult Wiener Neustadt, sovvertendo i pronostici grazie ad una straordinaria prova di squadra. Il palpitante successo contro i quotati austriaci, che avevano vinto il gruppo D, proietta la Toptra le migliori quattro della ...

